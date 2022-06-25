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Даже Xbox One сможет выдавать 60 кс? Технология AMD FSR 2.0 появится на консолях Microsoft

Даже Xbox One сможет выдавать 60 кс? Технология AMD FSR 2.0 появится на консолях Microsoft

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Технология AMD FSR 2.0 вскоре появится на консолях Xbox.  


Об этом сообщили представители команды GPUOpen, а также сотрудник Microsoft, то есть это не слухи. При этом пока нет точных сроков. 

Зато известно, что FSR 2.0 появится не только на Xbox Series, но и на Xbox One, что может позволить последней фактически получить вторую жизнь, так как приставка сможет лучше справляться с современными играми. 

При этом в случае консолей нужно понимать, что они и так практически всегда поддерживают различные технологии апскейла. Приставки имеют очень длительный срок жизни, и их аппаратная часть должна справляться с новыми играми спустя годы после выхода устройства. Таким образом, пока сложно сказать, насколько FSR 2.0 поможет консолям лучше справляться с современными играми или более высокими разрешениями.  

Также стоит вспомнить, что FSR 2.0 была интегрирована в движки Unreal Engine 4 и 5 в виде плагина, что упрощает интеграцию технологии в соответствующие игры. 

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amd MICROSOFT Xbox
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