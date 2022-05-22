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Даже Windows 11 уже обновилась до Android 12.1. Microsoft обновила подсистему Windows Subsystem for Android

Даже Windows 11 уже обновилась до Android 12.1. Microsoft обновила подсистему Windows Subsystem for Android

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Компания Microsoft продолжает развивать идею совмещения Windows и Android. На днях компания объявила о выпуске обновления подсистемы Windows Subsystem for Android для своей актуальной ОС.


Одно из главных новшеств — переход на Android 12.1 (12L). Текущая общедоступная версия базируется на Android 11. Первоначально обновление доступно только в рамках Dev Channel. Когда оно станет доступно всем, пока неясно. 

Microsoft отмечает, что обновление до Android 12.1 может привести к тому, что некоторые приложения не будут запускаться. Какие именно, она не уточняет, но, вероятно, это касается каких-то старых программ.  

Обновление также усиливает интеграцию Android в Windows. К примеру, всплывающие сообщения первой отображаются, как уведомления Windows. Панель задач теперь показывает, получает ли приложение Android доступ к вашему микрофону или местоположению.  

Компания также заявляет, что приложения для Android должны работать лучше после вывода компьютера из режима ожидания. Вместо перезапуска они должны просто возобновиться с того места, на котором они остановились. 

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