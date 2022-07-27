«Даже стыдно говорить»: жители Лисичанска вспомнили, как бойцы ВСУ забирали у них носки и штаны

Бойцы Вооруженных сил Украины забирали у мирных жителей Лисичанска одежду и мебель. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин пообщался с горожанами и осмотрел оставленные националистами окопы.
Российские военные освободили Лисичанск месяц назад. Боевики побросали все свои укрепления и сбежали. Сейчас окопы и дома осматривают бойцы подразделения «Ахмат» на предмет оставшихся мин, передает «Пятый канал».
«Все действия украинских боевиков проходят под прикрытием мирных жителей. Очень глубоко, грамотно, высоко — готовились к долгой обороне», — рассказал военнослужащий спецподразделения «Ахмат» с позывным «Кот».
Один из местных жителей рассказал, что украинские националисты бесцеремонно заходили в дома и забирали все, что хотели. Они оборудовали свои окопы мебелью горожан.
«Господи, даже стыдно говорить. Забрали все, что хотели — брюки, спортивные штаны, носки», — рассказал житель Лисичанска.
Военнослужащие России, Донецкой и Луганской народных республик ранее взяли под свой контроль Углегорскую ТЭС в Светлодарске, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Военный эксперт Владислав Шурыгин накануне предсказал скорый выход спецоперации на Украине на новый этап, передает «Вечерняя Москва».