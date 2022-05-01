Даже PlayStation 5 порой проигрывает портативной Steam Deck в игре God of War. Появилось большое видеосравнение

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Как известно, игровая консоль Steam Deck обеспечивает рекордную для портативного устройства производительность. Но можно ли её сравнивать с обычными домашними приставками?





Как оказалось, вполне можно. В игре God of War, которую назвали лучшей видеоигрой всех времён на основе голосования 26 млн геймеров, приставка Valve порой по некоторым аспектам опережает PlayStation 4.

Steam Deck воспроизводит игру в меньшем разрешении (800p против 1080p), что обусловлено разрешением экрана приставки. Однако, к примеру, дальность прорисовки и количество объектов в кадре на Steam Deck порой намного выше. Самое забавное то, что в этом аспекте Steam Deck даже лучше, чем PlayStation 5! А всё потому, что последняя консоль Sony запускает игру в режиме совместимости, поэтому не обеспечивает почти никаких преимуществ, кроме разрешения.

Время загрузки на Steam Deck также ниже, чем на обеих консолях Sony, причём PS5 отстаёт от приставки Valve сильнее, чем PS4 от PS5.

В целом лучшая картинка, конечно, на PS5. Кроме того, эта приставка обеспечивает 60 к/с при разрешении 2160p. Однако оптимизация для ПК, которая имеет место в том числе и на Steam Deck, позволяет этой приставке в ряде аспектов обходить и PS4, и PS5, что весьма любопытно.