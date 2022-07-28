Дайте украинцам спокойно бороться с украинскими националистами — Пригожин

«Если бы легенда в количестве 400 человек кого-то искала в любой точке мира, она бы точно отымела его в задницу. Президент Украины не замечен в подобных ситуациях, на Украине сейчас сложные времена. Как и мы с вами украинцы борются с украинскими националистами. Так дайте им бороться спокойно», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».