Бизнесмен Евгений Пригожин посоветовал американцам вместо одобрения резолюций с призывом объявить Россию «спонсором терроризма» не мешать ей и украинцам бороться с националистами.
Предприниматель ответил на запрос РИА «Новый День» по поводу одобренной США резолюции. В качестве одного из примеров «спонсирования терроризма» американцы указали поддержку «ЧВК Вагнера». Также в документе утверждается, будто бы в Киев были направлены 400 «вагнеровцев» с целью ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.
«Еще раз подчеркиваю: “ЧВК Вагнера” — это легенда о Робин Гуде. Если хотите, “ЧВК Вагнера” — это прообраз русской силы воли и силы духа. Это эталон добра, о котором рассказывают дедушки своим внукам во многих точках мира, начиная от дома в сирийской пустыне, заканчивая хижиной в джунглях», — подчеркнул Пригожин.
Бизнесмен также объяснил несостоятельность домыслов американских политиков о 400 бойцах «ЧВК Вагнера», которые якобы бродят по Киеву с целью убийства украинского лидера. Для этого предприниматель воспользовался «методом дедукции».
«Если бы легенда в количестве 400 человек кого-то искала в любой точке мира, она бы точно отымела его в задницу. Президент Украины не замечен в подобных ситуациях, на Украине сейчас сложные времена. Как и мы с вами украинцы борются с украинскими националистами. Так дайте им бороться спокойно», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин прокомментировал поддержку Киева со стороны Запада на фоне спецоперации РФ по денацификации Украины. По его мнению, Киев обращается за помощью к историческим врагам не только русского народа, но и славян всего мира.