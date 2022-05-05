    В тренде

    Давшей отпор ВСУ бабушке с флагом СССР установили памятник в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Давшей отпор ВСУ бабушке с флагом СССР установили памятник в Мариуполе

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Памятник бабушке Анне со Знаменем Победы в руках появился в Мариуполе. В торжественной церемонии открытия принимал участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Женщина известна тем, что не испугалась украинских националистов. Она вышла к ним навстречу со Знаменем Победы и дала отпор, когда боевики начали демонстративно топтать флаг. Пенсионерка стала новым знаком победы над фашизмом и нацизмом.

    На открытии памятника присутствовал Кириенко. Он вместе с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком посетил освобожденные территории Донбасса, пишет RT

    Политики успели посетить не только Мариуполь. Они отправились в Волноваху и Донское, навестив ветеранов Великой Отечественной войны, рабочих и местных жителей.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »