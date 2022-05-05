Давшей отпор ВСУ бабушке с флагом СССР установили памятник в Мариуполе

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Памятник бабушке Анне со Знаменем Победы в руках появился в Мариуполе. В торжественной церемонии открытия принимал участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Женщина известна тем, что не испугалась украинских националистов. Она вышла к ним навстречу со Знаменем Победы и дала отпор, когда боевики начали демонстративно топтать флаг. Пенсионерка стала новым знаком победы над фашизмом и нацизмом.
На открытии памятника присутствовал Кириенко. Он вместе с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком посетил освобожденные территории Донбасса, пишет RT.
Политики успели посетить не только Мариуполь. Они отправились в Волноваху и Донское, навестив ветеранов Великой Отечественной войны, рабочих и местных жителей.