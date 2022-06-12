Давшая жесткий отпор внуку-националисту пенсионерка на Украине стала новой героиней Сети

Украинский националист начал вести спор со своей бабушкой о том, кем был Степан Бандера. В результате дискуссии пенсионерка вылила на голову внуку тарелку с обедом. Ролик быстро распространился по Сети, многие пользователи отметили, что пенсионерка является настоящей героиней.
Солдат ВСУ приехал в гости к своей бабушке на обед. За столом родственники начали обсуждать Степана Бандеру. Молодой человек заявил, что якобы националист многое сделал для украинского народа. Но такие слова возмутили пенсионерку. Между бабушкой и внуком завязался спор.
«Кто такой Бандера? Что он сделал для украинского народа? Ей по телевизору сказали, что Бандера плохой. Почему Бандера – предатель?» — спросил украинец у своей бабушки.
В ответ пенсионерка сообщила внуку, что изучала историю и прекрасно знает о преступлениях, которые совершил Бандера.
Внук-националист продолжил убеждать пенсионерку, что все, что ей говорят по телевизору — ложь и Бандера не был предателем. В этот момент терпение бабушки лопнуло, она взяла тарелку с едой и надела не голову внука.
Видео опубликовал на своей странице в социальной сети член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.
Поступок пенсионерки вызвал восхищение у пользователей Сети. Многие люди удивились тому факту, что в семье такой мудрой женщины вырос молодой человек с подобными взглядами.
«Бабушка по умным учебникам училась, а внучок по тем, что дали»;
«Бабуле респект!»;
«Предательство семейных ценностей»;
«А бабушка то все понимает…»;
«Молодец, бабуля»;
«Ну бабуля! Герой»;
«Всегда говорила сыну-слушай бабулю, кто-кто, но она никогда тебе плохого не пожелает!» — прокомментировали ролик россияне.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.