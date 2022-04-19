«Давить и расстреливать несогласных»: политолог Кот о внутриполитической стратегии укронацистов

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Нацисты
стараются по максимуму добывать ресурсы из человека, оказавшегося у них в
руках. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Пленный
британский наемник Эйден Эслин рассказал, как мирные жители Мариуполя после
встречи с нацистами пропадали без вести. Он признался, что лично видел, как
мирных жителей буквально отлавливали на улицах батальоны ВСУ.
«Украинский
нацизм — это абсолютно человеконенавистническая идеология, носители которой не
имеют никаких моральных и нравственных принципов, — заметил Кот. — Для них
любой человек, не входящий в их закрытую нацистскую секту, подлежит
использованию в том или ином виде. Их идейные предшественники 80 лет назад
превращали людей в удобрения и дамские сумочки — они же организуют при
поддержке американцев биолаборатории, где ставят опыты над простыми жителями
страны. Ну и мародерствуют конечно, нещадно грабят свой же народ».
По
словам политолога, представители нацбатов используют ультранасилие для
тотального запугивание мирного населения.
«Точно
также они поступали на Майдане и в Одессе в 2014 году, — заметил эксперт. — Чем
больше жестокости для них — тем лучше. Ведь привлекательными свои человеконенавистнические
идеи они сделать не могут. А значит, остается только давить и расстреливать
несогласных. Чтобы остальные боялись!»
24
февраля Российская Федерация начала спецоперацию по демилитаризации Украины. ВС
РФ уже взяли под свой контроль Херсонскую область. Украинские боевики
продолжают удерживать Харьков, используя мирных жителей в качестве живого щита.
Активно освобождает свои территории от ВСУ вооруженные силы ЛНР и ДНР.