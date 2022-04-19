«Давить и расстреливать несогласных»: политолог Кот о внутриполитической стратегии укронацистов

«Украинский

нацизм — это абсолютно человеконенавистническая идеология, носители которой не

имеют никаких моральных и нравственных принципов, — заметил Кот. — Для них

любой человек, не входящий в их закрытую нацистскую секту, подлежит

использованию в том или ином виде. Их идейные предшественники 80 лет назад

превращали людей в удобрения и дамские сумочки — они же организуют при

поддержке американцев биолаборатории, где ставят опыты над простыми жителями

страны. Ну и мародерствуют конечно, нещадно грабят свой же народ».