Датский аналитик признал бедственное положение ВСУ в Донбассе

Украинская армия лишилась ключевых оборонительных позиций в Донбассе, что ведет к потере путей снабжения оставшихся подразделений. Так оперативную обстановку оценил сотрудник научно-исследовательского центра «Европа» и бывший главный аналитик датской военной разведки Якоб Корсбо.
Освобождение Попасной штурмовыми отрядами «ЧВК Вагнера» в итоге приведет к блокаде подразделений ВСУ в Северодонецке и Лисичанске, считает аналитик. Несмотря на ожесточенное сопротивление, русские отряды наращивают темпы наступления.
«Последнее наступление грозит перерезать украинские линии снабжения крупного населенного пункта Северодонецк на восточном берегу реки Северский Донец. Это последний из контролируемых ВСУ городов Луганской области, а взяв под контроль всю ее территорию, Россия одержит мощную символическую победу. Украинцы оказались не готовы к такому наступлению и не получили своевременного подкрепления», — констатировал Корсбо.
Гарнизон ВСУ в Северодонецке в скором времени останется без снабжения, считает эксперт. Учитывая, что бои ведутся уже в городской застройке, отряды освободителей находятся в шаге от полной зачистки территории ЛНР от подразделений противника.