Датский аналитик признал бедственное положение ВСУ в Донбассе

«Последнее наступление грозит перерезать украинские линии снабжения крупного населенного пункта Северодонецк на восточном берегу реки Северский Донец. Это последний из контролируемых ВСУ городов Луганской области, а взяв под контроль всю ее территорию, Россия одержит мощную символическую победу. Украинцы оказались не готовы к такому наступлению и не получили своевременного подкрепления», — констатировал Корсбо.