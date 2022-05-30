Датская компания Orsted отказалась платить за российский газ в рублях

«Газпром экспорт» продолжает требовать от Orsted оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали «Газпром экспорту», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что «Газпром экспорт» прекратит поставки газа в Orsted», — сообщили в компании.