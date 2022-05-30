Датская компания Orsted отказалась платить за российский газ в рублях

В датской энергетической компании Orsted заявили, что не будут переходить на оплату российского газа в рублях и продолжат оплачивать его в евро. В связи с этим не было исключено в прекращения поставок из РФ, сообщает РИА Новости.
«Газпром экспорт» продолжает требовать от Orsted оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали «Газпром экспорту», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что «Газпром экспорт» прекратит поставки газа в Orsted», — сообщили в компании.
В фирме подчеркнули, что если произойдет прекращение поставок российского газа, то Дания будет закупать топливо в Европе.
«Поскольку нет газопровода, идущего напрямую из России в Данию, Россия не сможет напрямую перекрыть поставки газа в Данию, и, следовательно, Дания по-прежнему будет иметь возможность получать газ. Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно», — сообщили в Orsted.
Россия стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.