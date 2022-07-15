Датская компания Danfoss уходит из России

Компания Danfoss, специализирующаяся на производстве холодильников, заявила о полном прекращении деятельности на территории России и Белоруссии. Она намерена продать локальные активы местным фирмам.
Всего датская организация насчитывает более 30 представительств в Союзном государстве. Также здесь расположены несколько производственных площадок.
«Danfoss подписала соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту. После закрытия сделки Danfoss больше не будет работать в России и Беларуси», — сообщили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, позволяющий арендодателям не платить штрафы за разрыв договора с иностранными компаниями, передает «ФедералПресс».