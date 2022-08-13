Датчик больше, чем в iPhone 13 Pro и Xiaomi 12 Pro. Первый в мире смартфон с 200-мегапиксельной камерой превзошёл все ожидания

Сегодня утром Чен Джин, генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае, заявил, что продажи флагманского смартфона Moto X30 Pro превзошли все ожидания компания, особенно в розничных магазинах. Точные данные о первых продажах не сообщаются.

Moto X30 Pro предлагается в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти за 520 долларов. Версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ стоят 595 и 640 долларов.





Moto X30 Pro — это первый в мире смартфон с 200-мегапиксельной камерой. Датчик Samsung HP1 имеет оптический формат 1/1,22 дюйма, что больше датчиков iPhone 13 Pro и Xiaomi 12 Pro. Размер одного пикселя составляет 0,64 мкм, в условиях слабого освещения объединяется информацией из четырёх соседних пикселей для получения 50-мегапиксельных фотографий. В дополнение к 200-мегапиксельной основной камере, Moto X30 Pro также оснащен 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 12-мегапиксельным портретным объективом.

Moto X30 Pro получил 6,67-дюймовый экран с частотой 144 Гц, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, фронтальная камера разрешением 60 Мп, аккумуляторную батарею емкостью 4610 мА•ч, поддерживает 125-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку.