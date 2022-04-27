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    дата запуска и цены на обновлённую подписку Sony PlayStation Plus для России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    дата запуска и цены на обновлённую подписку Sony PlayStation Plus для России

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    Компания Sony планирует вскоре сделать доступной пользователям новую платную подписку PlayStation Plus. В разных регионах она дебютирует в разные даты, а в России запуск пока официально подтверждён не был. Тем не менее у российских пользователей теперь появилась надежда.


    Напомним, в марте Sony приостановила работу PlayStation Store в России, прекратила продажи консолей, геймпадов, аксессуаров и игр.

    Однако, как сообщает тематический ресурс «Чемпионат», в России Sony представит новый сервис PlayStation Plus для российских пользователей 22 июня (одновременно с Европой).

    Первый вариант подписки — PS Plus Essential (в России — «PS Plus Основной»). Здесь предусмотрено три бесплатных игры в месяц (одна для PS5 и две для PS4), доступ к онлайн-режиму в платных играх, дополнительные скидки, облачные сохранения и коллекция PS Plus Collection (19 игр). Цены ожидаются такие:

    • 1 месяц — 529 рублей;

    • 3 месяца — 1399 рублей;

    • 12 месяцев — 3299 рублей. 

    Второй вариант — PS Plus Extra (в России —  «PS Plus Экстра»). В этом случае пользователи получают все бонусы PS Plus Essential, а также доступ к каталогу из нескольких сотен игр для PS4 и PS5. Ожидаемые цены:

    • 1 месяц — 729 рублей;

    • 3 месяца — 2139 рублей;

    • 12 месяцев — 5299 рублей. 

    Третий вариант — PS Plus Deluxe (название для России — «PS Plus Люкс»). Пользователи получают все бонусы Essential и Extra, а также бесплатные пробные версии новинок и каталог классических игр с PS1, PS2 и PSP. Цены ожидаются такие:

    • 1 месяц — 805 рублей;

    • 3 месяца — 2599 рублей;

    • 12 месяцев — 6049 рублей. 

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