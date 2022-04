дата запуска и цены на обновлённую подписку Sony PlayStation Plus для России

загрузка...

Компания Sony планирует вскоре сделать доступной пользователям новую платную подписку PlayStation Plus. В разных регионах она дебютирует в разные даты, а в России запуск пока официально подтверждён не был. Тем не менее у российских пользователей теперь появилась надежда.





Напомним, в марте Sony приостановила работу PlayStation Store в России, прекратила продажи консолей, геймпадов, аксессуаров и игр.

Однако, как сообщает тематический ресурс «Чемпионат», в России Sony представит новый сервис PlayStation Plus для российских пользователей 22 июня (одновременно с Европой).

Первый вариант подписки — PS Plus Essential (в России — «PS Plus Основной»). Здесь предусмотрено три бесплатных игры в месяц (одна для PS5 и две для PS4), доступ к онлайн-режиму в платных играх, дополнительные скидки, облачные сохранения и коллекция PS Plus Collection (19 игр). Цены ожидаются такие:

1 месяц — 529 рублей;

3 месяца — 1399 рублей;

12 месяцев — 3299 рублей.

Второй вариант — PS Plus Extra (в России — «PS Plus Экстра»). В этом случае пользователи получают все бонусы PS Plus Essential, а также доступ к каталогу из нескольких сотен игр для PS4 и PS5. Ожидаемые цены:

1 месяц — 729 рублей;

3 месяца — 2139 рублей;

12 месяцев — 5299 рублей.

Третий вариант — PS Plus Deluxe (название для России — «PS Plus Люкс»). Пользователи получают все бонусы Essential и Extra, а также бесплатные пробные версии новинок и каталог классических игр с PS1, PS2 и PSP. Цены ожидаются такие: