Дата-центр «Яндекса» в Финляндии уже две недели работает от дизель-генератора. Местные энергокомпании отказываются подключать его к основному источнику питания

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Еще 30 апреля мы писали о том, что дата-центр «Яндекса», расположенный в Финляндии, отключили от электричества. Прошла неделя – и ничего не изменилось: компания связывалась с разными поставщиками, но за это время дело так и не сдвинулось с мертвой точки.





Как оказалось, с предыдущим поставщиком, Ilmatar Energia, «Яндекс» 1 января 2022 года заключил пятилетний контракт на поставку электричества от ветряных установок, однако финская компания, по словам руководителя эксплуатации дата-центров «Яндекса» Алексея Жумыкина, расторгла его «в одностороннем порядке по формальным основаниям».

«Мы пытались договориться об условиях, предложить более привлекательную цену, показать постоянство и непрерывность нашей работы», — рассказал Жумыкин. Компания связалась с «широким кругом» поставщиков, но в ответ получила только «уклончивые ответы». Несмотря на текущие проблемы, «Яндекс» пока не рассматривает перенос дата-центра из Финляндии.

Реальных причин отказать «Яндексу» в поставках энергии у финских компаний нет, отмечает гендиректор Финской ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля. «Компании не могут продавать электроэнергию, если покупатель находится в санкционном списке, но “Яндекса” в этих списках нет, поэтому должна быть другая причина», — сказал Юкка Лескеля.

Вместе с тем, как пишет финское издание Yle со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Тимо Харакка, работа «Яндекса» в Финляндии вызывает беспокойство, а компания находится под «особым контролем». По его словам, министерство «обновляет свою оценку компании» из-за освещения спецоперации на Украине в сервисах «Яндекса».