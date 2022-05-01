Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электричества

загрузка...

Западные санкции против России порой действуют неожиданным образом. Как оказалось, 25 апреля дата-центр «Яндекса» в городе Мянтсяля (Финляндия) был отключен от основного источника электропитания. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. Поставщик электроэнергии – местная компания Nivos Energia Oy.





Ранее президент компании Марко Али сообщил, что если «Яндекс» будет внесен в санкционные списки, то компания прекратит сотрудничество с зарегистрированной в Финляндии юрлицом Yandex Oy. Как оказалось, с тех пор и по нынешний момент дата-центр работает от резервного источника питания – дизельного генератора.

«Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах», – сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекса».