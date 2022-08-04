Даша Жукова отдыхает с подругами и сестрами мужа в Портофино

Джованна Батталья-Энгельберт

Креативный директор бренда Swarovski Джованна Батталья-Энгельберт собрала подруг в Портофино на вечеринку в преддверии родов (сейчас она ждет второго ребенка). Среди приглашенных была и Даша Жукова, которая в последнее время редко появлялась на публике и вела соцсети (свой инстаграм* Даша обновляла в декабре прошлого года).

Основательница музея “Гараж” запечатлена на общей фотографии, где она позирует в белом платье в черный горох и с сумкой Chanel.

Джованна Батталья-Энгельберт с Бьянкой Брандолини д’Адда (слева) и Евгенией Ниархос (справа), а также Камилль Роу, Дашей Жуковой и Электрой Ниархос (нижний ряд)

Поздравить Джованну со скорым прибавлением в семействе также пришли Электра и Евгения Ниархос — золовки Даши Жуковой, а также модель и светская львица Бьянка Брандолини д’Адда, актриса Камилль Роу и другие подруги.

У Джованны и ее мужа, девелопера Оскара Энгельберта, также есть дочь Талита, которая родилась в 2019 году.

Евгения Ниархос и Бьянка Брандолини д’Адда

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией