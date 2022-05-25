Дарья Юргенс рассказала об эвакуации родственника из Мариуполя

Актриса и заслуженная артистка России Дарья Юргенс рассказала о своей жизни в Мариуполе и родственнике, которого она оттуда ждала.
Юргенс родом из Мариуполя. Там она провела часть своей жизни. Также актриса часто ездила туда со своими детьми. В Мариуполе у Юргенс остался брат. На протяжении двух последних месяцев артистка ничего не знала о его судьбе, но недавно ей удалось с ним встретиться.
«Он жил в Мариуполе все эти годы. Когда он приезжал ко мне в гости в 2018 году, я пошла на Смоленское кладбище к Ксении Петербургской, купила образок Богородицы и повесила ему на шею. А он у меня атеист, историк! И вот сейчас он вернулся ко мне — живой, с этой маленькой иконкой на шее», — рассказала Юргенс об эвакуации брата из Мариуполя «Петербургскому дневнику».
По слова звезды фильма «Брат-2», она безуспешно искала информацию о родственнике через знакомых, сайты и форумы. В итоге ему помогли британский журналист Грэм Филлипс и донецкий военкор Елена Бобкова. Теперь брату Юргенс предстоит оформить российское гражданство.