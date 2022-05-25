Дарья Юргенс рассказала об эвакуации родственника из Мариуполя

«Он жил в Мариуполе все эти годы. Когда он приезжал ко мне в гости в 2018 году, я пошла на Смоленское кладбище к Ксении Петербургской, купила образок Богородицы и повесила ему на шею. А он у меня атеист, историк! И вот сейчас он вернулся ко мне — живой, с этой маленькой иконкой на шее», — рассказала Юргенс об эвакуации брата из Мариуполя «Петербургскому дневнику».