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Дарья Веледеева стала главным редактором итальянского Harper’s Bazaar

Дарья Веледеева стала главным редактором итальянского Harper's Bazaar

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Дарья Веледеева

Итальянский Harper’s Bazaar начнет выпускать печатную версию, главным редактором назначена экс-главред российского Harper’s Bazaar Дарья Веледеева. Об этом сообщает издание Business Of Fashion.

В начале марта на фоне спецоперации на Украине издательство Hearst Magazines International, выпускающее Harper’s Bazaar, прекратило сотрудничество с российскими партнерами. После этого российская версия журнала перестала выходить, а сайт был переименован в The Symbol. Уже тогда стало известно, что Веледеева не будет возглавлять новую версию российского издания.

Дарья Веледеева занимала пост главреда российского Harper’s Bazaar 13 лет. Новое назначение уже прокомментировали в ряде телеграм-каналов, поздравив Дарью со столь успешным развитием карьеры.

Назначение более чем заслуженное. Дарья всегда слыла трудоголиком и была одной из главных любимиц среди рекламодателей,

— написала стилист Ира Дубина в канале “Мегастиль”.

Мои поздравления Даше Веледеевой. Что я хочу сказать? Во-первых, у Даши итальянский парень, красивый, как принц из сказки, и уже это вполне себе повод переехать в Италию. В ковид Даша активнейшим образом села за итальянский. Ее английский — хорош и за последние годы (а Даша всегда была гражданином мира) только креп. У нее прекрасно выстроенные связи с рекламодателями, итальянскими в первую очередь — в “Индепе” (медиахолдинг Independent Media. — Прим. ред.), кстати, персональные связи всегда имели гораздо больше значения, чем в Conde Nast, который все-таки машина.

Обширный networking в среде фотографов и стилистов. Умение работать с ограниченными бюджетами, но так, чтобы выглядело на миллион, — думаю, в нынешних условиях это очень важно. Ну и наконец, этот трансфер лишний раз доказывает, что, если ты классный профессионал, то никакой кэнселлинг тебе не страшен. Forza, Dasha!

написала бывший главред российского Vogue Ксения Соловьева.

Дарья ВеледееваДарья Веледеева

Harper’s Bazaar Italy впервые был выпущен только в цифровом формате осенью 2020 года. Его первым печатным изданием станет ноябрьский номер 2022 года. Шесть выпусков будут опубликованы в 2023 году, а 10 выпусков запланированы на 2024 год. В настоящее время во всем мире издается 29 версий Harper’s Bazaar.

В BoF отмечают, что решение о выпуске печатной версии довольно нетипично и идет вразрез с отраслевыми тенденциями — все больше и больше изданий, наоборот, отказываются от публикации печатных журналов.

Собрали несколько ярких обложек российского Harper’s Bazaar под руководством Веледеевой.

Обложка российского Harper's BazaarОбложка российского Harper’s Bazaar

Обложка российского Harper's Bazaar

Обложка российского Harper's Bazaar

Обложка российского Harper's Bazaar

Обложка российского Harper's Bazaar

Обложка российского Harper's Bazaar

Обложка российского Harper's Bazaar

Обложка российского Harper's Bazaar


Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

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