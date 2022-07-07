Дарья Веледеева стала главным редактором итальянского Harper’s Bazaar

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Дарья Веледеева

Итальянский Harper’s Bazaar начнет выпускать печатную версию, главным редактором назначена экс-главред российского Harper’s Bazaar Дарья Веледеева. Об этом сообщает издание Business Of Fashion.

В начале марта на фоне спецоперации на Украине издательство Hearst Magazines International, выпускающее Harper’s Bazaar, прекратило сотрудничество с российскими партнерами. После этого российская версия журнала перестала выходить, а сайт был переименован в The Symbol. Уже тогда стало известно, что Веледеева не будет возглавлять новую версию российского издания.

Дарья Веледеева занимала пост главреда российского Harper’s Bazaar 13 лет. Новое назначение уже прокомментировали в ряде телеграм-каналов, поздравив Дарью со столь успешным развитием карьеры.

Назначение более чем заслуженное. Дарья всегда слыла трудоголиком и была одной из главных любимиц среди рекламодателей,

— написала стилист Ира Дубина в канале “Мегастиль”.

Мои поздравления Даше Веледеевой. Что я хочу сказать? Во-первых, у Даши итальянский парень, красивый, как принц из сказки, и уже это вполне себе повод переехать в Италию. В ковид Даша активнейшим образом села за итальянский. Ее английский — хорош и за последние годы (а Даша всегда была гражданином мира) только креп. У нее прекрасно выстроенные связи с рекламодателями, итальянскими в первую очередь — в “Индепе” (медиахолдинг Independent Media. — Прим. ред.), кстати, персональные связи всегда имели гораздо больше значения, чем в Conde Nast, который все-таки машина.

Обширный networking в среде фотографов и стилистов. Умение работать с ограниченными бюджетами, но так, чтобы выглядело на миллион, — думаю, в нынешних условиях это очень важно. Ну и наконец, этот трансфер лишний раз доказывает, что, если ты классный профессионал, то никакой кэнселлинг тебе не страшен. Forza, Dasha!

— написала бывший главред российского Vogue Ксения Соловьева.

Дарья Веледеева

Harper’s Bazaar Italy впервые был выпущен только в цифровом формате осенью 2020 года. Его первым печатным изданием станет ноябрьский номер 2022 года. Шесть выпусков будут опубликованы в 2023 году, а 10 выпусков запланированы на 2024 год. В настоящее время во всем мире издается 29 версий Harper’s Bazaar.

В BoF отмечают, что решение о выпуске печатной версии довольно нетипично и идет вразрез с отраслевыми тенденциями — все больше и больше изданий, наоборот, отказываются от публикации печатных журналов.

Собрали несколько ярких обложек российского Harper’s Bazaar под руководством Веледеевой.

Обложка российского Harper’s Bazaar