Дарья Мороз рассказала, считает ли Собчак разлучницей и почему разошлась с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз откровенно рассказала, кто виноват в том, что распался ее брак с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Супруги развелись в 2018 году, а через год режиссер женился на телеведущей Ксении Собчак.