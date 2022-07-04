Дарья Мороз рассказала, считает ли Собчак разлучницей и почему разошлась с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз откровенно рассказала, кто виноват в том, что распался ее брак с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Супруги развелись в 2018 году, а через год режиссер женился на телеведущей Ксении Собчак.
В беседе с Екатериной Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» Мороз призналась, что разорвать брачные узы с Богомоловым было ее инициативой, и журналистка Ксения Собчак не имеет к этому никакого отношения.
«Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир», — объяснила Дарья Мороз.
При этом актриса отметила, что у Богомолова, как и у нее, очень сложный характер, и поэтому в семье каждому сложно было пойти на компромисс.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался в адрес режиссера Константина Богомолова из-за его скандального спектакля «Лир», в котором женщины исполняли мужские роли, а мужчины — женские.