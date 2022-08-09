Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир WTA в США. Спортсменку поддержала ее девушка Наталья Забияко

Дарья Касаткина и ее девушка Наталья Забияко на турнире

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир Silicon Valley Classic под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе. Это первая победа Дарьи после того, как она совершила каминг-аут. Поддержать Дарью пришла ее девушка Наталья Забияко, девушки вместе позировали фотографам.

В финале турнира Касаткина одержала победу над американкой Шелби Роджерс и выиграла пятый титул в карьере. Призовой фонд турнира составляет 758 тысяч долларов.

Это важная победа, потому что этот титул многое мне дает. Это пятый титул — хорошая цифра. Я обновила рейтинговый рекорд, стала третьей в гонке, — цитирует Касаткину Sports.ru.

Приятно смотреть на список выступавших тут теннисисток и понимать, что стала лучшей среди них. Я действительно рада выиграть титул. Я рада этому вызову, потому что прошла через тяжелые времена. Конечно, этот турнир сделал меня лучше как теннисистку.

Наталья Забияко поддержала свою девушку после турнира.

Трудно выступать и соревноваться, но как же трудно болеть и переживать за людей, которых любишь! Я так счастлива за тебя, — написала она в инстаграме*.

После победы Касаткина впервые с 2019 года вернулась в топ-10 мирового рейтинга и поднялась на 9-е место: это лучший результат в ее карьере. По количеству побед в сезоне она занимает третье место в WTA. Дарья Касаткина является 12-й ракеткой мира и первой ракеткой России.



Дарья Касаткина

Ранее Касаткина дала резонансное интервью спортивному блогеру Вите Кравченко, в котором совершила каминг-аут. Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь, — заявила она.

Спортсменка рассказала, что встречается с фигуристкой Натальей Забияко. Касаткина также заявила, что не исключает смены спортивного гражданства.

После своих откровений спортсменка столкнулась с резкой критикой в сети. Так, депутат Госдумы Роман Терюшков даже предложил привлечь девушку к уголовной ответственности за то, что она призывала молодых спортсменов менять гражданство.

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