Даня Милохин заявил, что обижен сравнением с Юрием Шатуновым

Знаменитого российского музыканта и рэп-исполнителя Даню Милохина разочаровало, что обозреватели сопоставили его с Юрием Шатуновым. Дело в том, что видеоблогер сравнивает себя с такими звездами, как Элтон Джон.
Как заявил журналист Илья Сагалин, огорчение Милохина из-за сравнения с легендой 80-х необоснованно.
«Если он к годам Юрия заработает и удержит такую аудиторию и народную любовь, тогда можно с ним говорить. А пока у него молоко на губах не обсохло, не стоит кичиться тем, что он мегапопулярен», — поделился журналист.
По словам журналиста, Юрий Шатунов известен уже более 35 лет, а хиты легенды знает большое количество людей. Журналист убежден, что Даня Милохин действительно активно работает и, вероятно, неплохо зарабатывает, однако он еще очень юный.
«Но я бы не рекомендовал ему ставить себя на пьедестал выше, чем Юра Шатунов. Милохин пока не имеет за спиной такой народной любви и армии поклонников, которые скандировали бы его песни», — подытожил Саглиани.