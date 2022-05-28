Даня Милохин собирается стать гражданином Казахстана

Популярный блогер Даня Милохин собирается официально стать гражданином Казахстана. Он уже около месяца проживает в Алма-Ате.
Милохин вместе с командой Dream Team House уехал в Казахстан в начале мая. Блогер по началу объяснял это тем, что прилетел в страну на фестиваль тиктокеров. Однако теперь, судя по всему, решил остаться в Казахстане надолго.
По данным ряда Telegram-каналов, блогер уже подал документы на получение гражданства страны. Кроме того, Милохин успел приобрести собственную квартиру в Алма-Ате, чтобы подкрепить свое право на проживание в Казахстане. Однако сам исполнитель хита «Хавчик» подобную информацию пока что никак не комментирует.