Даня Милохин собирается стать гражданином Казахстана

По данным ряда Telegram-каналов, блогер уже подал документы на получение гражданства страны. Кроме того, Милохин успел приобрести собственную квартиру в Алма-Ате, чтобы подкрепить свое право на проживание в Казахстане. Однако сам исполнитель хита «Хавчик» подобную информацию пока что никак не комментирует.