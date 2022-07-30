Даня Милохин не сможет исполнить песни покойного Юрия Шатунова

Блогер Даня Милохин заявлял о желании исполнить хиты покойного певца Юрия Шатунова, однако директор артиста Аркадий Кудряшов наотрез отказался предоставлять юному тиктокеру права на треки.
Андрей Разин, создатель и продюсер «Ласкового мая», симпатизирует Милохину. Он хотел, чтобы именно он мог петь хиты Шатунова после смерти артиста. Но Кудряшов напомнил, что экс-солист коллектива еще при жизни наотрез отказывался от перепевок своих хитов.
«Никому и никогда на перепевки песни не отдадим», — приводит слова Кудряшова Teleprogramma.pro.
Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Артист ушел из жизни в возрасте 48 лет. Часть его праха похоронили на Троекуровском кладбище.