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Даня Милохин не сможет исполнить песни покойного Юрия Шатунова

Даня Милохин не сможет исполнить песни покойного Юрия Шатунова
globallookpress/Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин

Блогер Даня Милохин заявлял о желании исполнить хиты покойного певца Юрия Шатунова, однако директор артиста Аркадий Кудряшов наотрез отказался предоставлять юному тиктокеру права на треки.

Андрей Разин, создатель и продюсер «Ласкового мая», симпатизирует Милохину. Он хотел, чтобы именно он мог петь хиты Шатунова после смерти артиста. Но Кудряшов напомнил, что экс-солист коллектива еще при жизни наотрез отказывался от перепевок своих хитов.

«Никому и никогда на перепевки песни не отдадим», — приводит слова Кудряшова Teleprogramma.pro.

Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Артист ушел из жизни в возрасте 48 лет. Часть его праха похоронили на Троекуровском кладбище.

андрей разин ласковый май милохин шатунов
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RusNewsToday24
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