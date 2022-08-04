Данко назвал имя звезды, которая должна быть в топ-10 лучших певцов вместо Бузовой

Исследовательский холдинг «Ромир» обнародовал отчет рейтинга инфлюенсеров и назвал имена топ-10 лидеров мнений россиян в категории «Музыка». Среди фаворитов граждан РФ оказались Ольга Бузова, Олег Газманов, Филипп Киркоров и другие. Однако Певец Данко считает, что место экс-участницы «Дома-2» должен занять другой артист, передает Teleprogramma.
Данко заявил, что имя Ольги Бузовой не должно было оказаться в рейтинге, связанном с категорией «Музыка».
«Бузова и музыка — это вообще противоположные вещи, антимузыка. Ее сфера – “Дом-2”, разговорный жанр и эпатаж», — категорично высказался артист.
В этой связи он назвал имена звезд, которые должны были оказаться в данном списке на месте экс-участницы телестройки.
«Леонид Агутин, хотя бы. Он классный музыкант, уж точно лучше, чем Ольга Бузова. Владимир Пресняков круче, чем Бузова и Газманов. Или Дмитрий Маликов и Владимир Матецкий», — высказался Данко.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Шахназаров назвал самую подходящую профессию для Ольги Бузовой.