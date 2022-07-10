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Дания предоставила Украине устаревшие бронетранспортеры M113G3DK

Дания предоставила Украине устаревшие бронетранспортеры M113G3DK
минобороны Украины

Власти Дании предоставили Украине некоторое количество устаревших гусеничных бронетранспортеров M113G3DK.

Видеосвидетельство появления в распоряжении ВСУ датской бронетехники опубликовал Telegram-канал bmpd. В предоставленном ролике показан проезд группы украинских военных на БТР M113G3DK.

Ранее Копенгаген хотел передать Киеву более 20 колесных БМП Piranha III, однако не смог получить согласие страны-производителя этих боевых машин — Швейцарии. Теперь началась отправка старой гусеничной техники из Дании для нужд ВСУ.

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RusNewsToday24
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