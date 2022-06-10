Дания и Нидерланды не хотят видеть Украину кандидатом в ЕС

Нидерланды и Дания выступили против предоставления статуса кандидата на членство в ЕС Украине. Об этом пишет Bloomberg.
Президент Владимир Зеленский еще в феврале направил заявку на вступление Украины в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и передала главе страны бланк для начала переговоров.
Агентство Bloomberg описало позицию Нидерландов. Страна выступила против заявки Украины. Аналогичного мнения придерживаются и представители Дании. По их мнению, Киев недостаточно выполняет критерии, которые требуются для членства в Евросоюзе.
Власти Нидерландов и Дании указывают, что Украине необходимо улучшить законодательную и институциональную базу. Берлин предложил предоставить Киеву условный статус кандидата в качестве компромисса.