Данилов: ВСУ могут получить более дальнобойные ракеты для HIMARS

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», —сказал Данилов в эфире телемарафона.