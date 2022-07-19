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Данилов: ВСУ могут получить более дальнобойные ракеты для HIMARS

Данилов: ВСУ могут получить более дальнобойные ракеты для HIMARS
U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских установок HIMARS, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», —сказал Данилов в эфире телемарафона.

Напомним, что на днях Минобороны РФ сообщило об уничтожении реактивных систем залпового огня HIMARS и противокорабельных ракет «Гарпун». По словам же официального Киева, ВС РФ ударили якобы не по складу с вооружением, а по деревообрабатывающему предприятию.

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