Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сделал громкое заявление. Артист признался, что готов потратить свою жизнь на истребление русского народа.
Журналист Виталий Устинов вспомнил, как вокалист с первых дней специальной операции России на Украине осуждал действия Москвы в защиту Донбасса. Он отметил, что во время онлайн-фестиваля, который проводился в поддержку ВСУ, певец показал свое истинное лицо. Данилко произносил русофобские оскорбления и ругался матом.
Вишенкой на торте стало его недавнее громкое заявление. Артист сказал, что намерен потратить всю свою жизнь на истребление русских, пишет Solenka.info.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Республики Донбасса обратились к Москве за помощью после восьми лет под обстрелами.