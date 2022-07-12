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Данилко признался, что готов потратить жизнь на истребление русских

Данилко признался, что готов потратить жизнь на истребление русских
globallookpress.com/Alexander Keltik/Russian Look

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сделал громкое заявление. Артист признался, что готов потратить свою жизнь на истребление русского народа. 

Журналист Виталий Устинов вспомнил, как вокалист с первых дней специальной операции России на Украине осуждал действия Москвы в защиту Донбасса. Он отметил, что во время онлайн-фестиваля, который проводился в поддержку ВСУ, певец показал свое истинное лицо. Данилко произносил русофобские оскорбления и ругался матом.

Вишенкой на торте стало его недавнее громкое заявление. Артист сказал, что намерен потратить всю свою жизнь на истребление русских, пишет Solenka.info

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Республики Донбасса обратились к Москве за помощью после восьми лет под обстрелами.

данилко певец спецоперация Украина
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