Данилко признался, что готов потратить жизнь на истребление русских

Журналист Виталий Устинов вспомнил, как вокалист с первых дней специальной операции России на Украине осуждал действия Москвы в защиту Донбасса. Он отметил, что во время онлайн-фестиваля, который проводился в поддержку ВСУ, певец показал свое истинное лицо. Данилко произносил русофобские оскорбления и ругался матом.