Данила Козловский взял на себя роль режиссера в фильме «Дакар»

Актер Данила Козловский возьмет на себя роль режиссера в картине «Дакар», разработка которого ведется с 2019 года. Об этом сообщил портал «Вокруг.тв».
Киностудия ТРИТЭ получила субсидию на съемки проекта еще три года назад. Изначально режиссером должен был стать Алексей Сидоров, получивший известность по фильму «Т-34» и франшизе «Бой с тенью». Он также был указан в качестве сценариста. Однако теперь студией было принято решение полностью заменить кадровый состав.
Таким образом, режиссерское кресло отдали Козловскому, а работу над сценарием поручили Александру Фомину и Сергею Четверухину. Сюжет картины все еще находится под завесой тайны, так как студия не раскрывает подробности.