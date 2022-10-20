Данила Козловский взял на себя роль режиссера в фильме «Дакар»

Киностудия ТРИТЭ получила субсидию на съемки проекта еще три года назад. Изначально режиссером должен был стать Алексей Сидоров, получивший известность по фильму «Т-34» и франшизе «Бой с тенью». Он также был указан в качестве сценариста. Однако теперь студией было принято решение полностью заменить кадровый состав.