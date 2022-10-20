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Данила Козловский взял на себя роль режиссера в фильме «Дакар»

Данила Козловский взял на себя роль режиссера в фильме «Дакар»
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Актер Данила Козловский возьмет на себя роль режиссера в картине «Дакар», разработка которого ведется с 2019 года. Об этом сообщил портал «Вокруг.тв».

Киностудия ТРИТЭ получила субсидию на съемки проекта еще три года назад. Изначально режиссером должен был стать Алексей Сидоров, получивший известность по фильму «Т-34» и франшизе «Бой с тенью». Он также был указан в качестве сценариста. Однако теперь студией было принято решение полностью заменить кадровый состав.

Таким образом, режиссерское кресло отдали Козловскому, а работу над сценарием поручили Александру Фомину и Сергею Четверухину. Сюжет картины все еще находится под завесой тайны, так как студия не раскрывает подробности.

Дакар данила козловский фильм
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RusNewsToday24
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