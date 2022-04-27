Данила Козловский подал в суд на онлайн-кинотеатр Start из-за сериала “Карамора” и требует 128 млн рублей

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Данила Козловский

Данила Козловский подал в суд на стриминговый сервис Start и требует выплатить ему 128 млн рублей за передачу прав на сериал “Карамора”, в котором он выступил режиссером и продюсером, а также сыграл главную роль. Об этом сообщает издание “Ведомости”.

Как говорится в иске, продакшн-студия Козловского “ДК интертейнмент”, а также фонд “Кинопрайм” должны были получить 957 млн рублей за права на сериал. Сумма была разбита на фиксированные периодические выплаты. Сначала Start выполнял свои обязательства, однако в марте выплата на сумму 125 млн рублей сделана не была. С учетом пени за просрочку сумма выросла до 128 млн рублей.

Премьера сериала состоялась на видеосервисе Start в январе 2022 года, финальный эпизод вышел в марте.

Как рассказали изданию в пресс-службе Start, платформа хотела подписать контракты на международную дистрибуцию контента, но сделать этого не удалось из-за событий на Украине. Кроме того, проблемы с показом сериала возникли и в России: зрители начали жаловаться на сериал.

В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы.

Судебный иск уже прокомментировали в соцсетях.

Миллиард хочет Данила Козловский от несчастного Start, который взвалил на себя ношу ужасной Данилиной поделки под названием сериал “Карамора”, Если невыплата этой неустойки приведет к тому, что Данила-мастер не будет больше снимать кино, то давайте что-то придумаем, чтоб не выплачивать, — пишет телеграм-канал “Героиня Татлера”.

Оказывается, за плохой сериал “Карамора” Start должен был выплатить Козловскому почти миллиард несколькими частями. Но что-то пошло не так в марте (в принципе, понятно что — накрылась международная дистрибуция), поэтому Даня, недополучивший 128 млн, пошел в суд, — пишет телеграм-канал “Антиглянец”.

Фэнтези-сериал “Карамора” рассказывает альтернативную историю довоенной России начала ХХ века. В центре сюжета — анархист по прозвищу Карамора, который потерял свою возлюбленную в столкновении с представителями тайной организации, действующей в интересах тех, кто управляет миром. Главный герой собирается отомстить за свою возлюбленную.

“Карамора” стал первым проектом, где Козловский выступил в качестве режиссера, продюсера и актера.