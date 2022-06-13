Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира

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Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев снова стал первой ракеткой мира, возглавив рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Значившийся до этого в лидерах Новак Джокович опустился на третью строчку, а второе место теперь занимает Александр Зверев.

Сейчас первая десятка в рейтинге ATP выглядит так:

1. Даниил Медведев (Россия) — 7950 очков;

2. Александр Зверев (Германия) — 7075 очков;

3. Новак Джокович (Сербия) — 6770 очков;

4. Рафаэль Надаль (Испания) — 6525 очков;

5. Каспер Рууд (Норвегия) — 5050 очков;

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4945 очков;

7. Карлос Алькарас (Испания) — 4893 очка;

8. Андрей Рублев (Россия) — 4125 очков;

9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895 очков;

10. Маттео Берреттини (Италия) — 3570 очков.

Изменения в зачете произошли после того, как 11 июня Медведев вышел в финал турнира в Хертогенбосе, одержав победу над французским теннисистом Адрианом Маннарино со счетом 7:5.

Ранее Даниил Медведев уже возглавлял рейтинг ATP, продержавшись в лидерах с 28 февраля по 21 марта.

Как и с санкциями, которые пошли не совсем так, как задумывали их авторы, не по плану первой ракеткой мира стал российский теннисист Даниил Медведев. Уимблдон пытался “отменить” российского спортсмена, но Даниил останется первой ракеткой до середины августа. Это стало возможно из-за поражения его основных конкурентов на прошедшем недавно Открытом чемпионате Франции. А Уимблдон сам был отменен из-за того, что пытался менять правила спортивных соревнований,

— прокомментировала новость в своем телеграм-канале журналистка Надежда Стрелец.

Напомним, что организаторы Уимблдонского турнира приняли решение отстранить от участия в соревнованиях Даниила Медведева и других российских теннисистов из-за ситуации на Украине. В ответ Крупнейшие теннисные ассоциации лишили Уимблдон рейтинговых очков

Медведев — третий российский теннисист, возглавивший рейтинг ATP. В 1999 году первой ракеткой мира стал Евгений Кафельников, а с ноября 2000-го по ноябрь 2001-го Марат Сафин и бразилец Густаво Куэртен трижды занимали то первую, то вторую строчку.