Даниил Медведев прокомментировал отстранение от Уимблдонского турнира: “Это несправедливо”

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев, который является второй ракеткой мира, в беседе с Tribune de Geneve прокомментировал отстранение россиян от Уимблдонского турнира из-за военной спецоперации РФ на Украине. С одной стороны, я могу это понять, а с другой — считаю это несправедливым. Это сложная ситуация, поскольку она создает прецедент и ставит другие спортивные соревнования в неудобное положение. Где грань? Какие правила должны привести к возможному исключению? — цитирует теннисиста РИА “Новости”.

Он добавил, что надеется на то, что у него все же будет возможность сыграть на турнире. Мы, теннисисты, с точки зрения закона рассматриваемся как независимые работники. Но в настоящее время в Соединенном Королевстве самозанятые россияне имеют право на работу. Так что если у меня будет возможность сыграть на Уимблдоне, я буду рад. Если нет, то придется с этим смириться. Отстранение российских спортсменов от турнира вызвало серьезный общественный резонанс. Свое несогласие с таким решением выразили известные теннисисты — Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Кроме того, Ассоциация теннисистов-профессионалов собирается наказать турнир за отстранение россиян, лишив его призовых рейтинговых очков, в связи с чем Уимблдон может потерять статус крупнейшего турнира Большого шлема. Я не состою в совете игроков. Так что я не в курсе. Что они собираются делать с баллами? Является ли исключение решением, которое на 100 процентов нельзя отозвать? Я принимаю это, в моих принципах уважать все мнения. Вы знаете, 95 из 100 человек видят желтый теннисный мяч, а 5 процентов — зеленый. Мы не можем быть согласны во всем, — сказал Даниил Медведев.

Уимблдонский турнир пройдет в Великобритании с 27 июня по 11 июля.