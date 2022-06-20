Даниил Медведев накричал на своего тренера, вынудив его покинуть трибуну

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Даниил Медведев

Российский теннисист и первая ракетка мира Даниил Медведев накричал на своего тренера Жиля Сервара в финале турнира в Галле (Германия), в котором Медведев проиграл польскому спортсмену Хуберту Хуркачу со счетом 1:6, 4:6.

Волю эмоциям Медведев дал после того, как в конце зрелищного первого гейма второй партии проиграл очко. Когда теннисист накричал в сторону своего бокса, его тренер взял сумку и покинул трибуну. В трансляцию слова Медведева не попали, так что в чем именно заключались претензии Медведева к тренеру, пока неизвестно. Во время инцидента рядом с тренером сидела и жена спортсмена Дарья, на которую в этот момент были направлены все телекамеры, и можно было увидеть, что поступком мужа она не слишком довольна.

Момент с уходом тренера

После игры Даниил принес супруге свои извинения.

Даша, спасибо большое за эту неделю. Иногда со мной на корте непросто. Надеюсь, в следующий раз будет легче и намного лучше,

— сказал Медведев на корте.

Игра сложилась для российского теннисиста действительно неудачно. Хуркачу он проиграл уже второй раз подряд за недавнее время — в марте они были соперниками по четвертьфиналу “Мастерса” в Майами. Несмотря на проигрыш, положение Медведева в рейтинге пока не ухудшилось.

Даниил Медведев и Хуберт Хуркач

Вице-президент Федерации тенниса России Андрей Селиваненко прокомментировал скандальный эпизод на турнире.

Я не знаю, случилось ли это после того, как Даниил его выгнал, или тренер сам решил уйти, но я вижу это не в первый раз. У них какие-то свои взаимоотношения, в которых нечто подобное время от времени случается. Так что не впервые,

— цитирует Селиваненко портал sport.ru.

Медведев известен своей эмоциональностью, и подобные конфликты на корте возникают не в первый раз. Ранее в этом году теннисист уже накричал на судью во время Australian Open.