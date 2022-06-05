Дандыкин: украинская армия впала в истерику из-за поражений в Донбассе

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса из-за осознания того, что им не достанутся эти территории. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с URA.ru.
Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки украинская армия обстреляла множество населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе удары наносились из «Градов», артиллерии и минометов.
Именно такие действия со стороны ВСУ говорят об истерике в их рядах, считает Дандыкин. Украинские военные понимают, что эти территории им не достанутся, поэтому обстрелы происходят исключительно от злости.
«Бьют конкретно для того, чтобы убить как можно больше мирных жителей, посеять смуту и панику», — считает Дандыкин.
Кроме того, ВСУ, возможно, пытаются уничтожить остатки запасов, брошенные ими при отступлении.