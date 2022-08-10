Дандыкин указал на главный просчет «британского плана» Украины по Крымскому мосту

«Мост вообще очень сложно уничтожить в силу того, что это достаточно прочное сооружение. Здесь не одну ракету нужно, и не две, и не три. Акватория Черного моря полностью контролируется силами Черноморского флота. И всякий корабль, который там находится, будет тщательно отслеживаться. Сейчас таких кораблей там не очень много», — пояснил военный эксперт.