Дандыкин указал на главный просчет «британского плана» Украины по Крымскому мосту

Киев не сможет реализовать так называемый «британский план» по Крымскому мосту, заявил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, передает Pravda.ru.
За закрытыми дверями в украинской столице обсуждают планы удара по Крымскому мосту, отметил военный аналитик Борис Рожин. По его информации, за план отвечает Лондон, который предложил использовать «зерновую сделку» для обеспечения подхода корабля на необходимое для пуска ракет расстояние.
«Замысел заключается в следующем: украинский корабль выходит из Одессы, проходит через Босфор, разгружается в рамках зерновой сделки. Далее в одном из портов в Европе на него грузят контейнер или ракетную установку с британской базы ВВС в Акротири и команду исполнителей, скорее всего, офицеров НАТО», — подчеркнул Рожин.
Украино-британский план обладает несколькими изъянами, считает Василий Дандыкин. По его словам, главный из них — тщательное внимание сил Черноморского флота к любому судну в акватории близ Крыма на фоне малого количества кораблей.
«Мост вообще очень сложно уничтожить в силу того, что это достаточно прочное сооружение. Здесь не одну ракету нужно, и не две, и не три. Акватория Черного моря полностью контролируется силами Черноморского флота. И всякий корабль, который там находится, будет тщательно отслеживаться. Сейчас таких кораблей там не очень много», — пояснил военный эксперт.
Российские власти прекрасно знают, с кем имеют дело, а также зачем Киев угрожает нанести удар по Крымскому мосту, говорила ранее сенатор от РК Ольга Ковитиди. По ее словам, этот объект надежно защищен.