Дандыкин: Россия не позволит НАТО устроить «шабаш» в Арктическом регионе

апрово
Эксперты прокомментировали изданию «ПолитЭксперт» инициативу Министерства обороны России ограничить проход иностранных судов по Северному морскому пути.
Ранее Минобороны предложило принять поправки в закон «О внутренних морских водах» и установить новые правила прохода иностранных кораблей по Севморпути, предусматривающие уведомление за 90 дней о желании войти в российские арктические воды. Сообщается, что поправки уже одобрили МИД, ФСБ и Министерство транспорта РФ.
Главный редактор журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев отметил, что несколько лет назад Россия уже вводила подобный порядок для прохода военных кораблей по Севморпути и это не вызвало никаких проблем.
По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, принятие данных поправок в законодательство весьма своевременно. Теперь в зоне Северного морского пути иностранные суда не смогут находиться без специального решения Правительства РФ. Это позволит избежать «шабаша» НАТО в Арктическом регионе, отметил эксперт.