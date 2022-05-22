Дандыкин привел пять аргументов, обнулив смысл поставки немецких танков на Украину

«Самые подготовленные войска ВСУ находятся в Донбассе, может быть на Харьковском направлении. Это, скажем так профессионалы, которых готовили и мотивировали. Но и они в основном работали на советском оружии и технике, отчасти модернизированной. Частично они подготовили специалистов для американских гаубиц. Чтобы обеспечить расчет этих гаубиц, нужно как минимум восемь человек. А людей недостаточно. В остальном это техника, незнакомая тем, кто служил в советской или уже украинской армии», — пояснил наш собеседник.