Отставной генерал и бывший советник Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что поставки тяжелого вооружения Украине лишь повышают риски глобального конфликта, не давая ВСУ боевого преимущества, передает РИА Новости. Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин объяснил в беседе с «Народными Новостями», что у Берлина есть несколько причин, чтобы навсегда отказаться от поставок оружия Киеву.
Бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что не видит никакого смысла в поставках Украине тяжелого вооружения. По его словам, для управления, например, танком Leopard или БМП Marder необходимы годы подготовки, поэтому украинские военные просто не смогут их использовать. В то же время, поставляя оружие Киеву, Берлин обеспечивает дальнейшую эскалацию конфликта, способствуя лишь большей напряженности, которая может перерасти в глобальный конфликт.
«Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», — отметил Вад.
Кадровые проблемы
Даже самые подготовленные и обученные украинские военные не смогут быстро освоить западную технику, считает Василий Дандыкин. Помимо сложности самого процесса обучения, в ВСУ есть острая нехватка кадров.
«Самые подготовленные войска ВСУ находятся в Донбассе, может быть на Харьковском направлении. Это, скажем так профессионалы, которых готовили и мотивировали. Но и они в основном работали на советском оружии и технике, отчасти модернизированной. Частично они подготовили специалистов для американских гаубиц. Чтобы обеспечить расчет этих гаубиц, нужно как минимум восемь человек. А людей недостаточно. В остальном это техника, незнакомая тем, кто служил в советской или уже украинской армии», — пояснил наш собеседник.
Западное оружие, даже не самого нового образца — незнакомо большинству военнослужащих с постсоветского пространства. Для обучения потребуются если не годы, то многие месяцы.
«Там другой подход, технологии. Конечно, за пару недель никого подготовить нельзя. Например, у нас младший специалист, проходящий срочную службу, готовится четыре месяца. Это механики, водители или наводчики танков. А что такое две недели? Можно собрать и разобрать автомат, сделать еще что-то. Даже курс молодого бойца занимал месяц», — привел пример военный эксперт.
Технические и идеологические сложности
Помимо сложности в обращении с немецким тяжелым вооружением, существует и другая проблема — состояние поставляемой техники, продолжил специалист. По его словам, сами немцы признавали, что есть проблемы с исправностью тех же БМП Marder. Кроме того, по тем же причинам Берлин не смог компенсировать Варшаве советские танки, которые Польша направила Украине.
Несмотря на усердные попытки реабилитации нацизма в украинском обществе, многие граждане до сих пор (иногда на генетическом уровне) испытывают неприятные ассоциации от национальных символов Германии. Глубочайшая рана, нанесенная Третьим рейхом, есть у каждой постсоветской страны, а значит, немецкие танки на их землях могут восприниматься крайне негативно.
«Страна, пережившая денацификацию после поражения во Второй мировой войне, сохранила какие-то «предохранители» в голове. Гитлеровские войска свирепствовали на Украине, принесли туда массу бед. Появление там техники с крестами бундесвера, пусть и уже другими, далеко не у всех вызовет положительную реакцию. Может быть у Зеленского и Арестовича — да, но никак не у большинства тех, кто даже поддерживает действия Киева. Немцы об этом тоже думают», — полагает собеседник НН.
Коррупция в ВСУ и трофейное оружие
Вооруженные силы Украины, как и любой государственный институт в Киеве, поражен всеобъемлющей коррупцией. Поэтому нет сомнений, что часть поставок западного оружия уйдет на черный рынок, объемы которого исчисляются миллионами долларов.
«Еще один момент, что поставляемое оружие может перепродаваться: кому война, а кому мать родная. Так, оно может появиться в Африке, самой Европе. Таких случаев масса. Найдутся люди, которые толику передадут, а остальное продадут. Сейчас в мире много конфликтов. Когда идет такая накачка, Запад уже сам опасается, что не все доходит до адресата — часть исчезает», — подчеркнул Василий Дандыкин.
Кроме того, российские военные бьют по складам, учебным центрам и так далее — туда, где сосредоточена западная техника. Что-то попадает в руки сил ЛНР и ДНР, например, они уже активно используют американские Stinger и Javelin.
Глобальные риски
На сегодняшний день нет рисков того, что ситуация на Украине перерастет в глобальный конфликт, полагает Василий Дандыкин. По его мнению, поставки западного оружия никак не влияют на общую боевую обстановку, лишь затягивая боевые действия, а значит, увеличивая число жертв. Однако Запад может крайне обострить ситуацию, если поставит Киеву атомное оружие или ракеты большой дальности.
«Глобальными риски появятся, если Украина получит ядерное оружие или ракеты с дальностью несколько сотен километров. Танки Leopard1 или БМП Marder, ЗСУ Gepard – устаревшее оружие, которое погоды не сделает. С моей точки зрения, это может лишь затянуть конфликт. Есть нехватка боеприпасов советского оружия и боеприпасов. Их поставляют Польша, Венгрия, Словакия и прочие. А для тяжелого вооружения необходимо готовить людей, но откуда их брать? Уже пошла четвертая волна призыва. Пленными попадаются люди ближе к 60 годам, тербаты бросают на фронт», — резюмировал собеседник НН.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какую тактику используют российские ВС для обнаружения и уничтожения поставок западного оружия на Украину.