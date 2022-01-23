Дандыкин: прибалтийские «подарки» вынудят Украину расплачиваться своим будущим

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с заявлением, в котором отметили, что получили от США разрешение на поставку оружия на Украину, сообщает РИА Новости. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Народными Новостями» рассказал, как Киеву придется расплачиваться за «подарки» от западных коллег.

«Страны Балтии получили необходимые разрешения на отправку на Украину оружия производства США. Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, Латвия и Литва предоставят зенитные ракетные комплексы Stinger», — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Народным Новостям», что страны Прибалтики настолько поверили в собственную пропаганду, что поспешили закупить большое количество оружия, которое оказалось ненужным.

«Где же прибалтийская гордость? Эти три бывшие советские республики так стремились отражать “нападение”, что обзавелись весьма дорогими для них Javelin и комплексами Stinger. Теперь их старшие партнеры по НАТО попросили поделиться новым оружием с Украиной», — отметил Дандыкин.

По словам военного эксперта, Украине придется заплатить за «помощь» от Запада слишком высокую цену. Так, скорее всего, стране придется пожертвовать своим будущим ради оплаты долгов.

«Украина будет расплачиваться за этот “милитаристский психоз” своим будущим, теми же черноземами, которые теперь можно продать или отдать за долги Штатам и их НАТОвской свите. Правда, страны Балтии будут в самом конце этой очереди», — подытожил наш собеседник.

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