Дандыкин объяснил, почему мечтам Киева о немецкой подводной лодке не суждено сбыться

youtube.com / MK-TV МК-ТВОбращение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука к министру обороны Германии с просьбой передать Киеву в рамках военной помощи подводную лодку находится за гранью безумия, но при этом оно свидетельствует о том, как растут аппетиты Украины. Такое мнение в комментарии газете «Московский комсомолец» высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на встрече с главой минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт заявил: «Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы».https://t.me/photobankFAN/20649Подобные заявления, по мнению Василия Дандыкина, свидетельствуют о том, что Стафанчук живет в какой-то параллельной реальности. Европа, отметил военный эксперт, избаловала украинские власти, поставляя им и устаревшие, и более современные вооружения. В итоге Киев начал вести себя, как старуха из сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке». «Сначала н..

youtube.com / MK-TV МК-ТВ

Обращение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука к министру обороны Германии с просьбой передать Киеву в рамках военной помощи подводную лодку находится за гранью безумия, но при этом оно свидетельствует о том, как растут аппетиты Украины.

Такое мнение в комментарии газете «Московский комсомолец» высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на встрече с главой минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт заявил:

«Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы».

https://t.me/photobankFAN/20649

Подобные заявления, по мнению Василия Дандыкина, свидетельствуют о том, что Стафанчук живет в какой-то параллельной реальности.

Европа, отметил военный эксперт, избаловала украинские власти, поставляя им и устаревшие, и более современные вооружения. В итоге Киев начал вести себя, как старуха из сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке».

«Сначала новое корыто, потом новую избу. Боюсь, что Украина в итоге останется у разбитого корыта, как в сказке про золотую рыбку, — рассуждает Дандыкин. — До 2014 года у Украины была подводная лодка "Запорожье", и даже украинский экипаж выходил на ней в море. Но после присоединения Крыма экипаж в полном составе остался в Крыму. Я не думаю, что у Украины есть опытные подводники, которым по зубам такая техника. Там просто нет подготовленных людей. Чтобы подготовить специалиста, нужно время, а для Украины это не год и не два».

Также военный эксперт отметил, что любой стране, имеющей подводный флот, помимо самих подводных лодок необходимы береговая база и береговая структура, корабли надводного флота, и наконец тренировочные базы для экипажа. А у современной Украины, по его словам, фактически нет даже военно-морского флота.

«Флагман ВМФ Украины — фрегат "Гетман Сагайдачный" притопили в Николаеве, а заказанные за рубежом корветы так и не успели доставить. Неужели на Украине не осталось ни одного опытного ветерана подводного флота, который мог бы проконсультировать спикера Рады, прежде чем он бы делал такие абсурдные заявления?» — изумился военный эксперт в заключение беседы.

Ministry of Defense of Ukraine / Pavlo Parfenuk / CC BY-SA 2.0 / wikipedia.org

Напомним, российские силы 2 июня завершили буксировку в Новороссийск поднятого со дна в порту Мариуполя корабля управления ВСУ «Донбасс», который в начале спецоперации был затоплен украинскими военными.

Как рассказали в пресс-службе ЮВО (Южного военного округа РФ), подъем украинского военного корабля со дна Азовского моря осуществил экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.