Дандыкин назвал технологии ракеты «Циркон» недостижимыми для американского ВПК

Американские инженеры еще долго не смогут приблизиться к технологиям новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», заявил ФАН военный эксперт Василий Дандыкин.
«У американцев, как известно, дела на этом фронте идут не очень хорошо. Испытания успехом не завершаются», — отметил он.
Дандыкин отметил, что ракета «Циркон» способна развивать скорость в восемь-девять Махов и ее невозможно сбить существующими средствами ПВО. Это гроза любого флота, подчеркнул эксперт.
Напомним, в ходе своей поздравительной речи по случаю Дня ВМФ президент РФ Владимир Путин заявил, что ракеты «Циркон» поступят в войска в ближайшие несколько месяцев.