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Дандыкин назвал технологии ракеты «Циркон» недостижимыми для американского ВПК

Дандыкин назвал технологии ракеты «Циркон» недостижимыми для американского ВПК
youtube.com/Минобороны России

Американские инженеры еще долго не смогут приблизиться к технологиям новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», заявил ФАН военный эксперт Василий Дандыкин.

«У американцев, как известно, дела на этом фронте идут не очень хорошо. Испытания успехом не завершаются», — отметил он.

Дандыкин отметил, что ракета «Циркон» способна развивать скорость в восемь-девять Махов и ее невозможно сбить существующими средствами ПВО. Это гроза любого флота, подчеркнул эксперт.

Напомним, в ходе своей поздравительной речи по случаю Дня ВМФ президент РФ Владимир Путин заявил, что ракеты «Циркон» поступят в войска в ближайшие несколько месяцев.

гиперзвуковое оружие НАТО Россия США циркон
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