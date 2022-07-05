Дандыкин назвал направления дальнейшего наступления ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, в каких направлениях будет развиваться наступление Вооруженных сил России в ходе специальной операции на Украине.
В эфире «Радио 1» аналитик заявил, что после освобождения Луганской Народной Республики российские войска могут двинуться в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Он отметил, что указанные города превращены украинскими подразделениями в узлы сопротивления, которые необходимо подавить.
«По этим направлениям будут проводиться боевые действия с целью, чтобы в дальнейшем освободить эти города, превращенные в узлы сопротивления. Дальше заняться Авдеевкой и Марьинкой, чтобы прекратить обстрелы Донецка и других городов Донбасса», — сказал Дандыкин.
По его словам, после этого ВС РФ могут начать наступление на Харьковском, Запорожском и Днепропетровском направлениях.