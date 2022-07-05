Дандыкин назвал направления дальнейшего наступления ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

«По этим направлениям будут проводиться боевые действия с целью, чтобы в дальнейшем освободить эти города, превращенные в узлы сопротивления. Дальше заняться Авдеевкой и Марьинкой, чтобы прекратить обстрелы Донецка и других городов Донбасса», — сказал Дандыкин.