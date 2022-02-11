Дандыкин: лучшая подлодка ВМС США Montana проигрывает по огневой мощи российскому «Ясеню»

Дандыкин: лучшая подлодка ВМС США Montana проигрывает по огневой мощи российскому «Ясеню» Новости
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Атомные многоцелевые подводные крейсеры проекта «Ясень-М» оказались значительно эффективнее самой новой американской субмарины Montana, заявил капитан первого ранга запаса, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал изданию iReactor сообщения о завершении испытаний американской подводной лодки, которую в Вашингтоне объявили «самой технологичной в мире». Дандыкин указал на слабости новой подлодки ВМС США в сравнении с российским «Ясень-М». Он подчеркнул, что американская подводная лодка уступает российской по всем фронтам, в том числе по огневой мощи.

«Если брать наш новый атомный многоцелевой крейсер проекта "Ясень-М», в который на данный момент входят субмарины "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск", то он по многим тактико-техническим характеристикам превосходит американские подлодки проекта Virginia. Это и глубина погружения — у российских субмарин она составляет 520 метров, — и запас плавучести, и вооружение», — рассказал собеседник журналистов.

Дандыкин напомнил, что в арсенале подлодок проекта «Ясень-М» есть не только крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Субмарины можно вооружить и новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ранее, как сообщает RT, российские военные выполнили залповый пуск «Цирконов». Об испытаниях сообщил лично президент РФ Владимир Путин.

 
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