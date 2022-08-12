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Дана Борисова заявила, что Брежневой после слов о России не для кого петь

Дана Борисова заявила, что Брежневой после слов о России не для кого петь
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Вера Брежнева не сможет вернуться к былой славе, несмотря на ее желание вновь выступать. По словам Даны Борисовой, творчество артистки уже никому не интересно, передает портал BLITZ.center.

Борисова отметила, что сейчас наблюдается закат карьеры Брежневой — главной ошибкой артистки стали слова в адрес России. Теперь же не стоит ожидать, что к певице вернется былой успех.

«Какое творчество? Они мне стали неприятны и вообще неинтересны. Я думаю, что и большинство россиян так отреагируют. Для кого теперь актуально их творчество, я себе даже не представляю: не для молодежи, не для старшего поколения», — сказала телеведущая.

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