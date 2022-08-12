Дана Борисова заявила, что Брежневой после слов о России не для кого петь

«Какое творчество? Они мне стали неприятны и вообще неинтересны. Я думаю, что и большинство россиян так отреагируют. Для кого теперь актуально их творчество, я себе даже не представляю: не для молодежи, не для старшего поколения», — сказала телеведущая.