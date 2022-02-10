Дана Борисова выложила за липосакцию почти всего тела больше 600 тысяч рублей

Телеведущая Дана Борисова подарила себе на Новый год липосакцию четырех зон тела. В интервью с Федеральным агентством новостей она рассказала, во сколько ей обошлись такие изменения.

Причиной, по которой Борисова решилась на операцию, стал лишний вес после приема лекарств. Всего телеведущая набрала за этот период практически девять килограмм. Диеты, по ее словам, не давали никакого положительного результата и лишь ухудшали состояние организма, поэтому было принято решение обратиться к знакомому хирургу. Всего операция длилась порядка четырех часов и обошлась Дане в более чем 600 тысяч рублей, передает ФАН.

«Мне сделали липосакцию практически всего тела — спины, живота, верхней части ног. И моим жиром мне подкорректировали тело. Довольна, конечно. Но результат еще будет постепенно проявляться через какое-то время», — поделилась она.

Липосакция стала для 45-летней телеведущей вторым опытом пластических операций. Первый раз она легла под нож 12 лет назад для увеличения груди. По словам телеведущей, в модификациях тела она не видит ничего плохого. При необходимости соответствующие процедуры можно провести и с лицом, однако пока что показаний к этому нет, считает она.





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