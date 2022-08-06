Дана Борисова рассказала, почему у нее трясутся руки

Телеведущую Дану Борисову уличили в алкоголизме и употреблении запрещенных веществ из-за трясущихся рук. Женщине пришлось признаться, что у нее серьезные проблемы с психическим здоровьем.
«Я загружена препаратами по полной. Принимаю антидепрессанты эпизодически. А в основном я принимаю нормотимики, потому что у меня биполярное расстройство», – рассказала Борисова.
Она призналась, что после 30 лет периодически впадает в депрессии, ее настигают приступы мании. Жить полноценной жизнью звезде помогают препараты и психиатры-наркологи.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Дана Борисова просила помощи у поклонников в оплате долгов по ЖКХ.