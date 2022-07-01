Дана Борисова показала переписку с угрозами от Разина после смерти Шатунова

Борисова в беседе с авторами портала «СтарХит» рассказала, что Разин очень хорошо к ней относился, даже приглашал ее с дочерью отдохнуть в своем отеле, но отношения резко изменились после того, как она высказала ему, что он «затравил» Шатунова судами.