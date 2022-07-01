Дана Борисова показала переписку с угрозами от Разина после смерти Шатунова

Российская телеведущая Дана Борисова, как и многие другие звезды, была крайне опечалена смертью певца «Ласкового мая» Юрия Шатунова, обвинив продюсера Андрея Разина в том, что он мог подорвать здоровье солиста многочисленными судами.
Борисова в беседе с авторами портала «СтарХит» рассказала, что Разин очень хорошо к ней относился, даже приглашал ее с дочерью отдохнуть в своем отеле, но отношения резко изменились после того, как она высказала ему, что он «затравил» Шатунова судами.
«Разин назвал меня неблагодарной наркошей и проклял. А все из-за чего?! Я же с ним дружила», — рассказала ведущая.
По словам Борисовой, Разин сильно погорячился. Она отметила, что дружба — она не только про лесть, у друзей есть право говорить друг другу неприятную правду, пусть она и может обидеть.
«Андрей же действительно затравил Юру. Как можно артисту не разрешать исполнять песни, которые с ним всю жизнь?! Андрей — тот, кто любит ходить по судам», — добавила Борисова.
Напомним, российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. По предварительным данным, исполнитель умер после обширного инфаркта в карете скорой помощи.