Дана Борисова назвала «Вечерний Ургант» в числе закрытых шоу на Первом канале

Телеведущая Дана Борисова рассказала, какие проекты Первого канала были закрыты навсегда.
В своем Telegram-канале Борисова пояснила, что «наслушалась сплетен» о программах федерального канала, которые были закрыты, во время съемок шоу «Сегодня вечером».
«Закрыт “Вечерний Ургант” по политическим соображениям. Абсолютно точно закрыто “Давай поженимся!”. Сейчас абсолютно точно закрыли эту программу. Ходят слухи, что “Мужское/Женское” тоже закроют», — рассказала она.
Ко всему прочему, по словам телеведущей, была также закрыта телепередача «Поле чудес». Борисова добавила, что ее ведущий Леонид Якубович не ожидал, что останется без работы.