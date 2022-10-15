Daily Mail: украинские беженцы массово оказываются на улице в Британии

В Британии постепенно сужаются и закрываются многие программы для украинских беженцев, в том числе проект «Дома для Украины». Из-за этого многие из них фактически оказываются на улице без жилья, передает местная газета Daily Mail.
Сам проект заработал еще в марте — суть в том, что власти выплачивают гражданам дополнительные пособия в обмен на то, что они принимают украинских беженцев. В среднем ежемесячная сумма по такой программе составляет 350 фунтов.
Однако со временем проект стал сужаться, и многие беженцы оказались на улице, а количество обращений за помощью в Ассоциацию местного самоуправления стало стремительно расти. Власти заявляют, что работают над расширением программы, однако пока результаты незаметны.
Добавим, что сейчас в Британии находится почти 100 тысяч беженцев из Украины, около двух третей из них оказались бездомными.