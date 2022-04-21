Daily Mail: топливный кризис заставил британских фермеров требовать повышения цен на яйца

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Фермеры из
Великобритании требуют у крупных сетей супермаркетов повышения цен на яйца. Это
связано с ростом расходов производителей на топливо, сообщает Daily Mail.
Фермерские хозяйства
призвали все крупные супермаркеты страны повысить цены на дюжину яиц от
выращенных в натуральных условиях куриц на 0,5 доллара, пишет издание. По
мнению фермеров, цена на полностью органические яйца должна вырасти на один
доллар.
По информации из
материала Daily Mail, топливные и энергетические расходы в последние недели
выросли на 30% и 40%. Стоимость кормления кур зерном местного
производства выросла на 50%.
Больше половины
опрошенных фермеров серьезно настроены прекратить свою деятельность в случае,
если супермаркеты не поднимут цены на их продукцию. Еще две трети респондентов
среди фермеров намерены прекратить работу в течение года в случае сохранения
прежних цен.
Ранее кандидат на
пост президента Франции Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт
российских энергоносителей, передает RT. По ее словам, такой шаг
будет означать «харакири для Европы».