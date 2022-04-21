Daily Mail: топливный кризис заставил британских фермеров требовать повышения цен на яйца

Больше половины

опрошенных фермеров серьезно настроены прекратить свою деятельность в случае,

если супермаркеты не поднимут цены на их продукцию. Еще две трети респондентов

среди фермеров намерены прекратить работу в течение года в случае сохранения

прежних цен.