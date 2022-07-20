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Daily Mail: солдатам британской армии запретили пользоваться услугами проституток за рубежом

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Министерство обороны Соединенного Королевства решило запретить пользоваться услугами проституток солдатам, участвующим в военных миссиях за рубежом, сообщает The Daily Mail.

Решение было принято в рамках борьбы с сексуальной эксплуатацией, а также на фоне попыток привлечь в армию женщин.

«Действия руководства Минобороны направлены на борьбу с сексуальной активностью, в которой британские военнослужащие злоупотребляют своим положением во время службы за границей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, уличенные в нарушении запрета военные будут наказываться «с абсолютной нетерпимостью».

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