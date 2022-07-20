Daily Mail: солдатам британской армии запретили пользоваться услугами проституток за рубежом

Министерство обороны Соединенного Королевства решило запретить пользоваться услугами проституток солдатам, участвующим в военных миссиях за рубежом, сообщает The Daily Mail.
Решение было принято в рамках борьбы с сексуальной эксплуатацией, а также на фоне попыток привлечь в армию женщин.
«Действия руководства Минобороны направлены на борьбу с сексуальной активностью, в которой британские военнослужащие злоупотребляют своим положением во время службы за границей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, уличенные в нарушении запрета военные будут наказываться «с абсолютной нетерпимостью».